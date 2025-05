Per Prevost esordio in musica 

CITTÀ DEL VATICANO. Colori, canti, balli e soprattutto musica in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Leone XIV. Centinaia di migliaia di fedeli, tantissimi peruviani e qualche americano hanno accompagnato simbolicamente nel corteo verso la loggia dove Prevost si è affacciato per la prima volta da Papa i partecipanti al Giubileo delle bande musicali.

Arrivati da ogni angolo del mondo per salutare il nuovo Pontefice e fargli sentire la loro vicinanza, tra bandiere, canzoni e il tradizionale “Viva il Papa” che è risuonato per l’intera mattinata tra il colonnato del Bernini. Viale della Conciliazione si è trasformata in un red carpet sul quale hanno sfilato decine di bande, per il primo evento del Giubileo sotto il nuovo pontificato: divise e strumenti di ogni tipo, dai tamburelli alle fisarmoniche, dai clarinetti alle chitarre, hanno rallegrato la domenica di piazza San Pietro. Artisti provenienti da 90 Paesi si sono esibiti dai classici bandistici fino ai più popolari “Ymca” o “Twist and shout”. «Il Papa è sempre una gioia enorme», le parole di un entusiasta Francesco, arrivato da Chieti con la sua chitarra per partecipare alla preghiera di Leone XIV. Un gruppo di cento suore di Santa Lucia dall’Indonesia mostra uno striscione con il nome della loro parrocchia. Suor Alfoncina racconta di aver saputo della fumata bianca insieme alle consorelle mentre si trovavano al Pantheon: «Qualcuno ha urlato Habemus Papam, abbiamo provato a raggiungere San Pietro ma gli autobus erano pieni. Oggi però siamo qui». Con loro ci sono anche Riccardo, Emiliana, Jorge ed Heloise, direttamente dal Paraguay. «È la prima volta in Italia e in Europa per mia madre - racconta Riccardo - e ieri non solo ha avuto la benedizione del Papa a Santa Maria Maggiore ma gli ha anche stretto la mano. Leone XIV cercava la gente, voleva salutare le persone. È molto amabile e poi rappresenta l’unità: è di Chicago, con origini europee e tanti anni in Sud America». E dal “suo” Perù sono arrivati in migliaia, ognuno ha un ricordo o un’immagine di “monsignor Robert”, il missionario agostiniano pronto sempre a sporcarsi le mani tra la gente. Con le magliette e i cappellini bianchi e rossi, i colori del loro Paese, si sono fatti sentire intonando i cori “Leone, Leone”. «Dopo l’annuncio mi sembrava uscisse il cuore dal petto dalla felicità», racconta una fedele. Poi, alle 12 in punto, Prevost si è affacciato dalla loggia e la musica ha lasciato spazio al silenzio, interrotto solo per gli applausi scroscianti quando Leone XIV ha chiesto la fine di tutte le guerre o quando, rivolgendosi ai giovani, li ha invitati a non avere paura. Come aveva fatto, prima di lui, Giovanni Paolo II.

RIPRODUZIONE RISERVATA