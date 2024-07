«Per prevenire l’evoluzione necessaria la diagnosi precoce» 

«La diagnosi precoce di laboratorio, vista l’aspecificità della sintomatologia da virus Dengue, ha un ruolo fondamentale in quanto la malattia può evolvere rapidamente da lieve a grave», osserva Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «L’isolamento e l'identificazione dei virus dalle colture cellulari richiede più giorni; quindi, i laboratori devono usare metodi veloci. Nei primi cinque giorni della malattia, sono indicati i test di amplificazione dell'RNA virale (PCR/NAAT), la ricerca di antigeni del virus con test immunometrici e i test rapidi POCT. I nuovi test immunometrici che rilevano gli antigeni virali, danno informazioni sull’infezione del virus, sia in caso di Dengue primaria, sia nelle infezioni secondarie, fino a dieci giorni dall’esordio della malattia. Dopo cinque o più giorni dall'inizio dei sintomi, nel sangue e/o nella saliva del paziente, si possono rilevare gli anticorpi IgM anti Dengue. Giorni più tardi compaiono gli anticorpi IgG, che possono permanere per tutta la vita; un incremento IgG pari o superiore a quattro volte il valore massimo di normalità può indicare infezione recente».

«Il virus Dengue esiste in quattro diversi sierotipi e, come tutti i virus a RNA, si adatta rapidamente alla pressione selettiva del sistema immunitario e/o degli antivirali», sottolinea lo specialista: «Ciò rende necessario quantificare e monitorare i cambiamenti di queste popolazioni di virus per capirne l’epidemiologia e l’evoluzione molecolare. In Sardegna, dal 2012 a oggi, sono stati testati 241 pazienti sospetti, dei quali quattro pazienti sono risultati positivi al test RT-PCR e alti sette pazienti avevano solo IgM positive, che li ha resi un caso probabile di Dengue. Tutti i casi studiati erano d’importazione».