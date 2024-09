Per “Prendas torradas”  due opere di Anna Saba 

L’una è intitolata “Dune” e ha il colore della sabbia smossa, l’altra, “Fuoco”, reca l’impronta di solchi neri come il carbone. Entrambe sono espressione dell’estro creativo di Anna Saba, nonché le ultime di una lunga serie di opere d’arte contemporanea donate ai Musei nazionali di Cagliari. Nell’ambito della rassegna “Prendas torradas” (Gioielli donati), l’artista, originaria di Guspini, donerà i suoi preziosi blocchi di marmo alla Cittadella dei Musei, venerdì, alle 17.30, proseguendo il fertile dialogo avviato dai Musei nazionali con le artiste e gli artisti contemporanei. Durante la cerimonia di donazione, interverranno Alessandra Menesini, critica d’arte facente parte del direttivo dell’associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari, Francesco Muscolino e Maria Antonietta Mongiu, direttore e componente del Consiglio di amministrazione dei Musei nazionali, Gian Luigi Pillola, geologo e ordinario di Paleontologia e di Paleoecologia dell’ateneo cittadino, e la stessa Anna Saba.

Pinacoteca nazionale

Le opere, che saranno collocate nel giardino prospiciente la Pinacoteca nazionale, «esaltano l’insita forza espressiva del marmo», e sono emblema del modus operandi dell’autrice che, nata nel 1947, vanta una carriera pluridecennale. Come scrive Alessandra Menesini nella locandina dell’evento: «I graniti di Guspini, il marmo delle Apuane, le trachiti della Sardegna sono la sua traiettoria». Dal nonno, scultore toscano, Saba «ha imparato a brandire lo scalpello e altri più pesanti strumenti; segue e asseconda le venature della pietra, le intrusioni, le stratificazioni. Una scelta evidente nei due imponenti pezzi» donati ai Musei. Artista che ama mescolare le tecniche, Saba usa materiali vari, tra cui anche «rottami di ferro, semi, gesso, foglie»; inoltre «ha inciso in braille, impaginato libri, plasmato la terracotta».

Carriera

A quarant’anni fa risale la sua prima mostra, che tenne a Cagliari nel 1982, nella storica Galleria La Bacheca. A questo esordio fecero seguito numerose personali e collettive e l’adesione a “Plexus”, il movimento artistico internazionale fondato da Sandro Dernini. Alcune sue opere sono ospitate in permanenza in sedi istituzionali, tra tutte “mette conto ricordare l’installazione “Camera Obscura” nella Grande Miniera di Serbariu. Sulla sua opera hanno scritto in molti tra critici d’arte, filosofi, artisti e giornalisti: Anna Maria Janin, Silvano Tagliagambe, Maria Luisa Frongia, Maria Teresa Marcialis, Rita Ladogana, Simona Campus, Maria Dolores Picciau, Raffaella Venturi, Marco Manca, Danilo Maestosi, Christian Parisot, Sandro Dernini, Gaetano Brundu, Maria Paola Masala, Franco Meloni, Caterina Pinna”.

Mongiu

«L'iniziativa delle donazioni ci sta dando grandi soddisfazioni perché», chiosa Maria Antonietta Mongiu, «oltre ad arricchire il patrimonio artistico dei Musei nazionali, ha connesso il più importante e prestigioso dei musei sardi con l’arte contemporanea. Un'ibridazione che indica la traiettoria verso l’identità futura dei Musei nazionali di Cagliari».

