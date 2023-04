Per Prelec segnare resta una chimera  

I complimenti alla vigilia e nel dopo partita. Ma per Nik Prelec la gara contro il Frosinone, a sorpresa, è iniziata in panchina. Ranieri ha cercato di trovare vie alternative al gol, con un doppio trequartista alle spalle di Lapadula. Esperimento durato appena mezz'ora e chiuso con l'infortunio di Mancosu, che ha lasciato il posto proprio allo sloveno. Prelec ha avuto a disposizione più di un'ora, ma anche stavolta, come nelle precedenti otto, il gol è rimasto una chimera. Si è battuto e sbattuto, andando a contendere tutti i palloni che arrivavano dalle sue parti e cercando di aprire spazi a Lapadula. Missione fallita, però, perché è andato a sbattere sulla coppia di centrali di Grosso, Ravanelli e l'esperto Lucioni. Niente gol e conclusioni, visto che non è mai riuscito a trovare il varco giusto per provare a puntare la porta di Turati.

Ancora una volta, quindi, il Cagliari ha atteso invano il guizzo del giovane sloveno, arrivato a gennaio dopo una serie di trattative fallite per portare una prima punta. Prelec, che il tecnico conosceva dai tempi della Primavera della Sampdoria, è stato acquistato a titolo definitivo dagli austriaci del Tirol, con cui quest'anno aveva segnato 6 reti in 13 gare. Poi la pausa invernale e il trasferimento in Sardegna. Dove il gol, però, resta una chimera. (al.m.)

