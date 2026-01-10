VaiOnline
Dal campo.
11 gennaio 2026 alle 00:10

Per Pisacane è il giorno delle scelte 

È il giorno delle scelte al Crai Sport Center di Assemini per l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane in vista del match di domani a Marassi contro il Genoa di De Rossi. Sarà la prima giornata del girone di ritorno con fischio d’inizio fissato per le 18.30.

Non sono escluse novità nell’undici iniziale rispetto a quello che ha rotto il ghiaccio contro la Cremonese, considerato anche l’avvio di gara allo stadio “Zini”. Soprattutto in attacco dove sono addirittura in cinque per due maglie con Esposito e Kiliçsoy leggermente favoriti su Borrelli, Gaetano e Luvumbo. C’è pure Pavoletti che scalpita. E c’è chiaramente Trepy, reduce dal gol del 2-2 giovedì scorso e aggregato ormai in pianta stabile alla prima squadra insieme all’altro gioiellino della Primavera Liteta, centrocampista zambiano.

Dovrebbe tornare tra i convocati il difensore portoghese Zé Pedro, dopo quasi due mesi. Ancora indisponibili Folorunsho e Deiola, oltre a Belotti e Felici. La lista definitiva verrà definita subito dopo l’allenamento di rifinitura, programmato per la mattina. Seguirà il pranzo, poi la partenza per Genova. Per la quarta giornata di fila non ci sarà la tradizionale conferenza stampa pre gara di Pisacane.

