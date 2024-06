Per Pinna settima stagione alla Ferrini 

La Ferrini punta sulla continuità: Sebastiano Pinna rimane l’allenatore del club in Eccellenza. Una scelta non scontata, dato che le parti hanno discusso per qualche settimana prima di trovare l’accordo. Per lui, arrivato nel dicembre 2018, sarà la settima stagione consecutiva sulla panchina dei cagliaritani, con Pierpaolo Mura confermato come collaboratore. «L’anno scorso abbiamo iniziato un percorso nuovo, questo è un secondo ciclo che è appena iniziato e che sarà da completare, in un campionato in cui per la prima volta non ci saranno i fuoriquota», dichiara Pinna: «Ci saranno tante grandi piazze del calcio sardo, confermarci sarà difficile ma è l’impresa che vogliamo fare».

La rosa

La Ferrini di recente ha perso alcuni elementi del gruppo storico. Oltre ad Alberto Usai, primo a salutare, ha lasciato per problemi lavorativi anche l’altro centrocampista Marco Aresu. La punta Alessio Figos, in squadra dal dicembre 2022, sta pensando se lasciare il calcio, mentre il difensore Luca Mudu è temporaneamente all’estero per motivi di studio. Confermati il capitano Alessandro Bonu (un’istituzione, al diciottesimo anno di fila in squadra), il portiere Marco Manis, il difensore Federico Boi, i centrocampisti Pedro Alexandre, Mirco Carboni e Sandro Scioni con l’attaccante e vice capitano Gianluca Podda. La rosa sarà composta da altri innesti, assieme all’inserimento di elementi della Juniores che di recente è diventata campione regionale.

