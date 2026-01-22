Per Piccoli sarà un sabato speciale A Cagliari sognava, a Firenze soffre 

E venne il giorno del faccia a faccia. Saltato poche ore dopo la sua cessione, perché la Fiorentina annunciò il suo acquisto due giorni dopo la sua partenza da Cagliari. Roberto Piccoli, trentasette partite con la maglia del Cagliari e dodici gol nella stagione 2024-25, con la delusione nel cuore e con 5 punti in meno - chi lo avrebbe detto? – del Cagliari in classifica, dovrà scendere in campo domani al “Franchi” in una partita che per lui sarà speciale. Non solo perché davanti avrà i suoi ex compagni, la normalità nel pianeta del professionismo, ma quella di sabato sarà anche la prima partita dei viola nello stadio di casa dopo la morte del presidente Rocco Commisso.

Piccoli, una delle grandi delusione di questa stagione pazzesca della Fiorentina, con i viola per settimane all’ultimo posto nonostante ambizioni da big, da poche ore si trova davanti una strada larga e scorrevole, perché gli attaccanti che gli sbarravano la strada, o gli concedevano comunque uno scarso minutaggio, sono fuori causa: Kean è infortunato (ma non irrecuperabile) e Dzeko è stato ceduto in Germania, allo Schalke 04. Ecco perché la sfida col Cagliari appare come quella del possibile rilancio per il bomber di Bergamo, scuola Atalanta, riscattato dal Cagliari nell’estate 2025 per 12 milioni e mezzo e ceduto alla Fiorentina per 25, dopo che per alcuni giorni i tifosi rossoblù avevano sognato una coppia Piccoli-Esposito da capogiro.

In campo

Il suo rendimento in maglia viola è stato insufficiente. A Cagliari aveva fatto un campionato di alto livello, dieci reti, uno degli attaccanti che aveva tirato di più verso la porta avversaria, un grandissimo lavoro per i compagni. Tanto da meritare, con la maglia viola appena indossata, la chiamata in azzurro dal ct Gennaro Gattuso.

A Firenze nelle ultime uscite si è visto un Piccoli più a fuoco, la rete di Bologna – nel pesantissimo successo esterno della squadra di Vanoli – lo ha riportato nel cuore di una tifoseria furibonda per il rendimento complessivo della squadra. In una stagione decisamente grigia per la Viola, Piccoli ha contribuito con tre reti, la quarta che gli viene attribuita è stata l’ultima realizzata col Cagliari, in Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Dopo alcuni gol clamorosi falliti soprattutto nelle esibizioni in Conference League, Piccoli a Firenze sta ritrovando una discreta condizione fisica e appare più inserito nei meccanismi offensivi di Vanoli. Da lui, inutile negarlo, ci si aspettava di più, anche per la cifra decisamente alta sganciata dalla Fiorentina. Il 4-3-3 lo mette nelle migliori condizioni di andare in porta, un pericolo reale per la difesa di Pisacane.

A Cagliari

Con la maglia rossoblù ha realizzato sei gol di testa, due di sinistro, tre col piede destro e un calcio di rigore, una doppietta, quella con la Carrarese in Coppa Italia nella sua prima uscita in rossoblù. La sua cessione aveva scatenato i tifosi sui social, con la maggioranza d’accordo con la decisione della società: “Per quella cifra”…