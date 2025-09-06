VaiOnline
Lotzorai
07 settembre 2025 alle 00:33

Per piazza Repubblica 40mila euro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per piazza Repubblica a Lotzorai arrivano quarantamila euro di fondi regionali utili alla riqualificazione del parco urbano. Si procederà con la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di un moderno impianto di irrigazione, di altri giochi e attrezzature, e l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Abbiamo investito con forza su piazza Repubblica, che rappresenta il cuore della vita scolastica, sociale e culturale di Lotzorai - dice il sindaco Cesare Mannini -. Abbiamo già installato una palestra workout per esercizi a corpo libero, attrezzi per il fitness all’aperto, un canestro da basket e un campo da pallavolo. Nove giochi per bambini e ragazzi, diversi dei quali inclusivi. Nuove panchine, cestini portarifiuti e un percorso pedonale in asfalto colorato, protetto da transenne che raccontano con immagini gli scorci più belli del territorio». I due chioschi, da anni abbandono, sono stati trasformati in opere d’arte dall’artista Giorgio Casu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala