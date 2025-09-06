Per piazza Repubblica 40mila euro  

Per piazza Repubblica a Lotzorai arrivano quarantamila euro di fondi regionali utili alla riqualificazione del parco urbano. Si procederà con la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di un moderno impianto di irrigazione, di altri giochi e attrezzature, e l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Abbiamo investito con forza su piazza Repubblica, che rappresenta il cuore della vita scolastica, sociale e culturale di Lotzorai - dice il sindaco Cesare Mannini -. Abbiamo già installato una palestra workout per esercizi a corpo libero, attrezzi per il fitness all’aperto, un canestro da basket e un campo da pallavolo. Nove giochi per bambini e ragazzi, diversi dei quali inclusivi. Nuove panchine, cestini portarifiuti e un percorso pedonale in asfalto colorato, protetto da transenne che raccontano con immagini gli scorci più belli del territorio». I due chioschi, da anni abbandono, sono stati trasformati in opere d’arte dall’artista Giorgio Casu.

