Dopo il sofferto ma positivo pareggio interno con la Lazio, il Cagliari si prepara per disputare stasera la quinta gara consecutiva alle 20.45 (sesta nelle ultime sette). Si gioca a Parma contro una formazione che, vincendo sul campo del Milan, ha staccato di tre lunghezze i rossoblù. Su Radiolina, dalle 20.14 Carlo Alberto Melis conduce la trasmissione che fa da supporto alla radiocronaca diretta della partita, affidata a Lele Casini. Al termine, con una finestra su Videolina, spazio ai commenti di protagonisti e tifosi.
Radiolina/Videolina.
27 febbraio 2026 alle 00:38
Per Parma-Cagliari cronaca e commenti
