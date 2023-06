Per Papa Francesco una notte tranquilla dopo l’operazione 

Roma. Prosegue positivamente il decorso post-operatorio di papa Francesco al Policlinico Gemelli, dopo l'intervento all'intestino cui è stato sottoposto mercoledì pomeriggio dall'équipe guidata da Sergio Alfieri, durato tre ore in anestesia generale, ma «senza complicazioni». La notte è trascorsa bene, tranquilla, per il Pontefice, che è riuscito «a riposare in modo prolungato».

Ieri lo staff medico che lo segue ha fatto sapere che Francesco «è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo». Insomma, una situazione tranquillizzante per l'86enne pontefice argentino, già operato due anni fa al colon sempre al Gemelli e sempre dal professor Alfieri, e che da allora ripeteva che non si sarebbe più voluto sottoporre a un'anestesia totale. Il che è invece avvenuto, senza particolari difficoltà. Anzi, Francesco ha reagito talmente bene all'intervento che, subito dopo il risveglio dall'anestesia, ha scherzato con Alfieri: «Quando facciamo la terza?». Padre Antonio Spadaro, persona molto vicina a Bergoglio, ha commentato: «Ha una fibra forte, ma soprattutto tanta fede e un grande senso dell'umorismo».

Lo staff medico ha fatto sapere che «gli esami di controllo di routine sono buoni» e il Papa dovrà osservare il necessario riposo post operatorio. Inoltre, «è informato dei messaggi di vicinanza e affetto giunti nelle ultime ore ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui». L'intervento chirurgico si è reso necessario per un "laparocele incarcerato” in corrispondenza della cicatrice delle pregresse operazioni chirurgiche laparotomiche effettuate negli anni passati. Tale laparocele causava al Santo Padre, da alcuni mesi, «una sindrome subocclusiva intestinale dolorosa ingravescente». Le udienze restano sospese fino a domenica 18 giugno.

