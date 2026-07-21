Per Paolo Zucca Geppi Cucciari è ancora “Perfetta”  

Uno slalom di sbalzi d’umore, fragilità e pressioni, una ruota panoramica, anzi una montagna russa che dura ventotto giorni. E poi ricomincia. Benvenuti nella vita di una donna, improrogabilmente segnata nelle sue piccole e grandi battaglie quotidiane dal ritmo di oscillazioni ormonali e un ciclo mestruale che può diventare emblema di una riflessione sul carico mentale, la maternità, la coppia e le aspettative che la società continua a riversarle addosso.

La pièce

L’intuizione tanto semplice quanto rivoluzionaria di Mattia Torre, ideata nel 2017 per vestire su Geppi Cucciari l’abito di “Perfetta”, dopo aver conquistato il pubblico a teatro approderà sul grande schermo, con un’uscita nelle sale attesa per il 2027. Una radiografia sociale capace di alternare comicità e malinconia, leggerezza e profondità, fedele allo stile inconfondibile del geniale autore di “Boris” scomparso nel 2019. Affidata al regista oristanese Paolo Zucca, la realizzazione del film si è conclusa nei giorni scorsi.

Il cast

«Sono terminate la settimana scorsa le riprese di “Perfetta”, tratto dal testo teatrale di straordinaria delicatezza, ironia, profondità e poesia che Mattia Torre scrisse per Geppi Cucciari, la travolgente protagonista dello spettacolo e del film», racconta Zucca sui suoi social. L’attrice e conduttrice di Macomer resta l’assoluta eroina, Laura, la venditrice di auto moglie e madre, ma al suo fianco avrà Stefano Accorsi, Anna Ferzetti, Giorgio Tirabassi, Betti Pedrazzi, Francesco Russo, Maurizio Bousso e tanti altri.

«Cielo, mio marito!»

Se sul palco era la sola Cucciari a sostenere il racconto, il film amplia l'universo narrativo dando corpo ai personaggi che nel testo originale vivevano attraverso il monologo. Un cambiamento che promette di offrire una nuova prospettiva senza tradire lo spirito dell'opera di Mattia Torre. «Tutte le parole del meraviglioso mondo di Mattia sono diventate reali», dice Cucciari condividendo uno scatto con Stefano Accorsi sulle note di “No Potho Reposare” in una versione di Paolo Fresu. «Felice anche di aver realizzato un'altra porzione di sogno che avevo da tempo, lavorare con un attore stupendo che è anche uno degli esseri umani più divertenti che io abbia mai incontrato. Vi presento Alberto, il marito di Laura».

Il regista

Nel suo messaggio, il regista de “L’Arbitro”, “L’uomo che comprò la luna” e “Vangelo secondo Maria” ha voluto ringraziare tutta la troupe, descrivendo il set come un'avventura condivisa: «Oltre alla fatica – tanta, ancora da smaltire – resta un sentimento di immensa gratitudine per chi mi ha voluto al timone di questo vascello e per tutti i membri della mia troupe, che hanno reso possibile questo viaggio con la maestria, la determinazione e il coraggio dei veri pirati». Dietro la macchina da presa si ritrova una squadra di altissimo livello. La sceneggiatura è firmata da Giacomo Ciarrapico, tra i collaboratori più stretti di Mattia Torre e anche lui autore di “Boris” assieme a Luca Vendruscolo, mentre la fotografia porta la firma di Daniele Ciprì. Le scenografie sono di Alessandra Mura, i costumi di Beatrice Giannini, il montaggio di Claudio Di Mauro e le musiche originali di Andrea Farri. Il casting è curato da Gabriella Giannattasio e Marco Donat-Cattin, con Miriam Giannetti nel ruolo di aiuto regista.

Prodotto da Beppe Caschetto, con Piergiorgio Bellocchio, e distribuito da PiperFilm, “Perfetta” raccoglie una delle eredità artistiche più preziose lasciate da Mattia Torre. L'obiettivo non è soltanto portare al cinema uno spettacolo di successo, ma far arrivare a un pubblico ancora più vasto una storia che, con leggerezza solo apparente, continua a parlare di una delle cose più preziose che abbiamo: il corpo, «macchina faticosa e perfetta». E della ricerca della perfezione, impossibile e del tutto inutile.

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