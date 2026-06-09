Per Palestra servono almeno 50 milioni 

Un giocatore dal valore superiore a 50 milioni di euro. È quello che l’Atalanta si è ritrovata con Marco Palestra, dopo il prestito al Cagliari nel quale il laterale di Buccinasco si è rivelato al mondo. Una stagione sensazionale, che non è passata in secondo piano e che ha messo il classe 2005 in vetrina in questa prima parte del calciomercato (detto che l’apertura ufficiale sarà il 29 giugno), con la possibilità di un trasferimento multimilionario e di un’asta che i bergamaschi sperano possa coinvolgere le big d’Europa.

L’Inter c’è ed è in prima fila, almeno in Italia. Ma non è l’unica, perché al momento non ha l’accordo con l’Atalanta – che resta ferma sulla sua posizione – ed ecco quindi che dalla Premier League più di una squadra ha messo gli occhi su Palestra. Con la possibilità che pure lui vada all’estero.

La richiesta

Il minimo che l’Atalanta vuole ottenere dalla cessione di Palestra, ormai sempre più probabile, è 50 milioni bonus compresi. L’Inter si sarebbe spinta a quota 45, con la possibilità di inserire nella trattativa il giovane Matteo Cocchi, laterale classe 2007 che – dopo due presenze in Coppa Italia a metà stagione – ha debuttato in Serie A nell’ultima giornata col Bologna.

Cocchi rappresenta una contropartita tecnica che l’Atalanta sta prendendo in considerazione, con un vantaggio nella trattativa: è passato una settimana fa alla World Soccer Agency, ossia è gestito dalla società che fa capo ad Alessandro Lucci. La stessa di Palestra. Anche qui, però, va trovata la quadra e non è ancora detta l’ultima parola.

Obiettivo primario

Che Palestra sia la priorità dell’Inter è ormai chiaro da tempo. Ma a Milano sanno che trattare con l’Atalanta – pur trattandosi di una società amica – è tutt’altro che semplice: l’esempio di un anno fa con Lookman, che si espose chiaramente per un trasferimento mai concretizzato (con la cessione arrivata solo a gennaio, all’Atlético Madrid, a cifre inferiori), è ancora vivo.

«Cancelo, Hakimi e Dumfries sono stati gli ultimi tre terzini comprati, il quarto speriamo sia buono anche quello». E ancora: «Dumfries sarà sostituito da un giocatore altrettanto forte e magari più giovane». Sono le dichiarazioni di Piero Ausilio, ds dell’Inter, che non ha nominato direttamente Palestra ma ha fatto capire che l’identikit sia quello. Dovrà però ottenere il via libera da parte della proprietà, Oaktree, per un ulteriore sforzo che permetta di avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta. Anche perché da Dumfries, ormai ceduto al Real Madrid, arriverà meno della metà della cifra necessaria: la clausola è da 20 milioni.

Il sostituto

Parallelamente alla cessione di Palestra, l’Atalanta si muove per rimpiazzarlo. Detto che, a livello formale, non deve nemmeno farlo perché non era in rosa nella stagione appena conclusa, i bergamaschi hanno individuato in Nicolò Savona del Nottingham Forest il profilo giusto. In Inghilterra ha giocato un anno, proveniente dalla Juventus, ora può tornare in Italia.

Savona non gioca per infortunio dal 22 gennaio, motivo per cui l’Atalanta valuta un prestito con opzione per il riscatto. L’operazione è guidata dal nuovo direttore sportivo dei bergamaschi, Cristiano Giuntoli, che lo ha avuto ai tempi della Juventus. Non sarebbe invece un sostituto Cocchi, ma un’aggiunta: gioca a sinistra, a differenza di Palestra che è un laterale destro.

Opzione inglese

E se alla fine Palestra non dovesse restare in Italia? La Premier League sarebbe, nel caso, la sua destinazione più probabile. Non al Newcastle United, che arriverebbe ai 50 milioni chiesti dall’Atalanta ma senza essere un club di primissimo piano, ma da una squadra del livello del Manchester City, dell’Arsenal o del Liverpool. Tutte società che hanno la disponibilità economica per fare un investimento del genere.

L’ormai ex Cagliari avrebbe dato la sua preferenza per l’Inter, ma sarà necessario un rilancio. Tanto che i nerazzurri si starebbero cautelando con delle alternative (si parla di Dodô della Fiorentina e Cambiaso della Juventus). Quello che è certo, a prescindere dalla squadra, è che Palestra è destinato a una big. Con l’Atalanta, attesa da una maxi plusvalenza, che dovrà ringraziare il Cagliari per averlo valorizzato così.

L’incontro

In attesa di capire cosa succederà con Palestra, l’Inter ieri ha avuto un vertice in sede con l’Udinese. Si è parlato del difensore Oumar Solet e del centrocampista Arthur Atta, obiettivi dei nerazzurri (in particolare il primo), ma anche del giovane classe 2008 Mattia Marello arrivato un anno fa in prestito dai friulani e che sarà riscattato.

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