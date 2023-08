Per Orro e compagne l’obiettivo è Bruxelles 

Firenze. Bruxelles è a un passo e l’Italia deve farlo stasera. Al Palazzo Wanny di Firenze, Alessia Orro e compagne sfidano alle 21.15 la Francia nei quarti di finale degli Europei femminili di volley e sperano di continuare a beneficiare del fattore-campo che sinora ha prodotto sei vittorie su sei partite (e tutte per 3-0). Ma le azzurre sanno benissimo che se non metteranno a terra l’ultimo pallone stasera si ritroveranno con un pugno di mosce in mano. Insomma, l’Europeo comincia oggi e Davide Mazzanti sa di poter contare su una squadra che è stata perfettamente collaudata e non può non dirsi pronta ad affrontare la fase decisiva sulla strada verso al conferma sul trono continentale. Il ct si aspetta di vedere una squadra che sappia giocare “libera” perché questo è il presupposto per esprimere quel gioco creativo che ne è stata in questi anni la vera forza. Alessia Orro, indiscussa titolare del ruolo di palleggiatrice, avrà la possibilità di armare bocche da fuoco come Ekaterina Antropova e Paola Egonu, ma anche Elena Pietrini, la capitana Myrian Sylla, Anna Danesi, per citarne alcune.

Il programma dei quarti

Oggi (Firenze): ore 18 Bulgaria-Olanda; ore 21.15 Italia-Francia (Rai2, Sky Sport).

Domani (Bruxelles): ore 17 Turchia-Polonia; ore 20 Serbia-Repubblica Ceca

La final 4 di Bruxelles

Semfinali : sabato ore 17 (ev. Italia) e ore 20.

Finali : domenica ore 16 3° e 4° posto; ore 19.30 1° e 2° posto.

