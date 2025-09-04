Per Orro & C. in semifinale c’è il Brasile 

Sarà una rivincita. Come nel 2022, sarà il Brasile l'avversario dell'Italia nella semifinale mondiali. Allora in Olanda, quando la squadra di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre, stavolta in Thailandia. Nei quarti di finale la selezione verdeoro ha superato secondo pronostico la Francia 3-0 (27-25, 33-31, 25-19). La semifinale con le azzurre di Julio Velasco è in programma domani alle 14.30 italiane.

Le sue squadre si sono affrontate anche nell’ultima edizione della Nations League. Nel girone preliminare - che l’Italia ha chiuso al primo posto proprio davanti alle brasiliane - al “Maracanazinho” di Rio de Janeiro, di fronte a oltre diecimila spettatori, 3-0 per le azzurre. Poi, in finale, nuovo successo per Alessia Orro e compagne, stavolta per 3-1 a Lodz (22-25, 25-18, 25-22, 25-22).

Quella in Polonia è stata anche l’ultima sconfitta per la squadra sudamericana, che in questa edizione dei Mondiali ha vinto tutte e cinque le partite giocate, battendo due volte la Francia (15-13 al tie break nel girone comprendente anche Grecia e Portorico) e la Repubblica Dominicana negli ottavi. L’altra semifinale sarà, alle 10.30, Turchia-Giappone.

RIPRODUZIONE RISERVATA