Per orinatoio una bocca di donna: furia social 

Torino. Un orinatoio a forma di bocca di donna, con le labbra tinte di un rosso piuttosto acceso, scatena la furia dei social. Questa volta la polemica parte da Torino, dove l'oggetto in questione fa mostra di sé negli spogliatoi maschili di una palestra, e per alcuni giorni resta confinata nel perimetro di Instagram, con i post grondanti accuse di sessismo e patriarcato che si incrociano agli sfottò e ai tentativi di sostenere che, piaccia o meno, è solo modernissimo design; quindi tracima sui media, generando anche gli interventi di politici locali e nazionali.

La palestra porta il marchio di una catena multinazionale tedesca con centri fitness in numerose città europee. A catturare l'attenzione degli internauti è stata soprattutto la cantante torinese Greta Squillace, che si è rivolta all'azienda con un «fossi in voi mi vergognerei» ricevendo una risposta irriverente. Ma poi, con toni sempre più misurati e alla fine quasi di scuse, ha spiegato che «il modello è presente in "7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei».

Ma per molti non ha importanza: «Ecco come si 'educano' gli uomini - si legge in un tweet - al rispetto delle donne. Riducendo ad oggetto, un lurido orinatoio in questo caso, la figura femminile».

