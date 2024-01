«Per ore in coda all’ufficio postale» 

«Non ho nulla da dire sullo stabile rimesso a nuovo, in cui si è provveduto a un restyling completo e a una totale riorganizzazione degli spazi, il punto è che mancano gli operatori agli sportelli. In alcuni giorni solo uno è aperto, raramente due. Inevitabili le lunghe code che spesso iniziano dalla strada, con i rischi che si corrono». La denuncia è di un cittadino di Arbus, Rossano Vacca, che punta il dito sul «disservizio dell’ufficio postale in via Cavalieri Caddeo», la prima sede, in Sardegna, in cui si è provveduto a una ristrutturazione completa, portata a termine grazie al progetto “Polis – casa dei servizi digitali”.

Le lamentele sono quotidiane e sono arrivate anche in Comune. «In riferimento alla segnalazione – fanno sapere dalla direzione di Poste Italiane – dalle verifiche effettuate, in qualche giornata di gennaio i tempi di attesa medi rilevati sono stati effettivamente superiori rispetto agli standard aziendali. Poste Italiane, scusandosi con i cittadini, assicura che la direzione provinciale di Cagliari e del Sud Sardegna sta mettendo in atto le misure necessarie finalizzate a risolvere alcune problematiche gestionali e riportare la situazione ai consueti livelli ottimali di servizio». ( s. r. )

