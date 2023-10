«Per ora solo annunci, giudicheremo quando si partirà» 

I residenti della Marina seguono con fiducia il concetto di San Tommaso: prima di credere a ciò che dicono aspettiamo la reale accensione delle telecamere. «È da due anni che chiediamo il controllo elettronico dei varchi d’accesso». Sandro Orrù, con il comitato Apriamo le finestre alla Marina, è in prima linea contro il caos nel quartiere. «Un mese fa abbiamo diffidato il Comune affinché mettesse in funzione le apparecchiature ma nessuno ci ha ancora risposto». Adesso sembra fatta, a novembre si parte. «Chissà, noi aspettiamo fiduciosi. Siamo sempre stati “rimbalzati”, non vorrei che anche questa volta succedesse lo stesso». L’attesa è tanta. «Con l’entrata in funzione delle telecamere si creerebbe un po’ di ordine». Ma non basta. «Abbiamo chiesto orari più rigidi per chi non vive alla Marina». Di più. «Vorremmo che nel nostro quartiere parcheggiassero solo i residenti». Per il momento si accontentano di «un controllo più incisivo su chi lascia l’auto nelle strade del rione e aree di sosta anche fuori dal perimetro della Ztl. In viale Regina margherita abbiamo a disposizione appena cinque stalli. Smebra quasi una beffa». (a. a.)

