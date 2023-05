«Per ora nessuna soluzione adeguata»  

«Non è cambiato niente, anzi, in un mese la situazione è ulteriormente precipitata. Aspetto l’esito dell’incontro fissato lunedì (oggi, ndr), se non emergeranno soluzioni adeguate, tornerò all’attacco». Annalisa Mele, medico e consigliera regionale dei Riformatori, i primi di maggio aveva denunciato nei dettagli il quadro a tinte fosche della struttura complessa di Chirurgia Oncologica e Senologia dell’Arnas Brotzu, creata nel 2015: mentre prima le strutture che ne fanno parte – Oncologia chirurgica e Chirurgia sperimentale del Businco, e Senologia del San Michele – disponevano complessivamente di 72 ore di sala operatoria e trattavano oltre 750 primi casi di tumore della mammella all’anno, dopo l’accorpamento gli sono state assegnate solamente 36 ore di sala operatoria, per cui il volume di tumori trattati si è ridotto a circa 500 all'anno, con tempi d’attesa per intervento che attualmente si attestano a circa 70 giorni dalla diagnosi istologica.

Fa sapere la dottoressa Mele che oggi è in programma una riunione tra l’assessore alla Sanità Carlo Doria, i vertici dell’Azienda ospedaliera e i primari, per adottare una strategia anti-crisi.

«Non capisco proprio le difficoltà che stanno facendo per concedere prestazioni aggiuntive ad anestesisti e infermieri», dice la consigliera. «Corre voce che la proposta dell’Azienda possa essere invece quella di “separare” l’intervento chirurgico di rimozione di tumore alla mammella da quello di ricostruzione. Ma se così fosse sarebbe un danno mostruoso per le pazienti, una eventualità del tutto inaccettabile». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA