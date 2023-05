Per ora l’Olimpia è troppo distante 

Banco di Sardegna : Jones 7 (1/4, 1/3, 3 r.), Robinson 11 (4/5, 1/2, 1 r.), Dowe 13 (5/11, 1/1, 3 r.), Kruslin 3 (0/2, 1/3), Devecchi, Treier 3 (1/4 da tre, 1 r.), Chessa ne, Stephens 8 (4/5, 3 r.), Bendzius 6 (0/1, 2/3, 2 r.), Gentile 6 (0/2, 2/3, 2 r.), Raspino 2 (1/3, 0/1), Diop 13 5/7, 0/1, 5 r.). All. Bucchi.

EA7 Emporio Armani : Pangos 9 (1/3 da due, 2/6 da tre), Tonut 9 (2/2, 1/2, 1 r.), Melli 9 (2/6, 1/2, 5 r.), Baron 10 (3/5 da tre), Napier 7 (1/1, 1/4, 4 r.), Ricci 2 (1/2, 0/2, 3 r.), Biligha, Baldasso, Shields 10 (2/4, 1/3, 6 r.), Hines 7 (3/4, 2 r.), Datome 10 (2/4 da tre, 4 r.), Voigtmann 22 (3/5, 5/5, 7 r.). All. Messina

Olimpia Milano 95

Dinamo Sassari 72

Arbitri : Giovannetti, Sahin e Bongiorni.

Parziali : 25-12; 52-29; 78-48.

Note : tiri liberi Milano 17/21; Sassari 5/7. Percentuali: Milano 31/60 (16/33 da tre, ro 9 rd 26); Sassari 30/61 (9/21 da tre, ro 7 rd 18).

Una delle sfide playoff con meno storia. I campioni d'Italia partono con l'impeto di chi vuole la terza stella, mentre la Dinamo Sassari finisce subito sotto tramortita dalle triple del lungo Voigtmann. Si, era solo la prima gara di semifinale, d'accordo, ma al Forum l'Olimpia ha messo le cose in chiaro: 95-72, ma poteva andare anche peggio.

La cronaca

Se il computo di tiri è praticamente uguale, emerge la grande differenza nelle triple: Milano ha iniziato con 5/5 incanalando la gara nei binari voluti: 19-5 dopo 5'. E tanti saluti all'idea di restare attaccati ai padroni di casa. Presa l'inerzia del match, la formazione di Messina l'ha mantenuta con ferocia, con intensità da Eurolega. Il -23 a metà partita suonava già come una sentenza. E nel terzo quarto il distacco è diventato un burrone: -30.

Reazioni

Al termine coach Piero Bucchi ha ammesso: «Milano è stata molto solida e decisamente migliore come approccio, il solco si è aperto subito. Abbiamo avuto un approccio non all'altezza della semifinale, dobbiamo migliorarlo per colmare un po' la differenza fisica». Paradossalmente hanno avuto più faccia tosta i cambi dei giocatori del solito quintetto base: Dowe, Kruslin, Jones, Bendzius e Stephens, davvero a disagio contro la fisicità difensiva di Milano. Domani gara 2, ancora al Forum. Serve una svolta

