Per ora la Ferrari va piano 

I test della Formula 1 in Bahrain in vista del via della stagione a metà marzo in Australia si chiudono con uno squillo della Mercedes, che con un guizzo di George Russell a 7 minuti dalla fine comanda l'ultima giornata di lavoro sul circuito di Sakhir. Con la prestazione del britannico, la W16 conferma quanto intravisto nei primi due giorni: una vettura che sarà da rivedere sul passo, ma dà ai piloti ottime sensazioni sul giro secco. Alle spalle del della monoposto targata 63 si piazza ad un soffio la Red Bull Max Verstappen, a lungo in testa alla sessione: solo 21 millesimi dividono i due piloti. Terza piazza a sorpresa per Alexander Albon su Williams, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri che ancora una volta come lo stesso compagno di team Lando Norris ha mostrato un ottimo passo gara, caratterizzato da una grande costanza.

Da parte sua la Ferrari ha chiuso con il sesto tempo di Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc che con la sua SF-25 in mattinata aveva comandato la classifica dei crono alla fine della giornata risulta solo nono. Decimo l'italiano Kimi Antonelli, il secondo più veloce al mattino dopo la Rossa del monegasco. Il tutto per una Rossa che si dichiara tutto sommato ottimista per la stagione che sta per partire nonostante oggi la SF-25 ha faticato sul bilanciamento: nel pomeriggio il passo di Hamilton è stato molto altalenante e inferiore a quello di Piastri, con il rientro ai box del sette volte campione del mondo quando mancavano oltre 40’ al termine dei test.

