Per Ogier l’insidia Tanak 

Olbia. Tra foreste, parchi eolici, e una serie di salti più o meno impegnativi “capitanati” dal leggendario Micky’s Jump di Monte Lerno, il caldo e soleggiato sabato del 22º Rally Italia Sardegna è scivolato via ma non senza dispensare magia, sorprese e imprevisti. Come era già avvenuto venerdì, anche la tappa di ieri, poco più di 120 km crono spalmati in tre iconiche speciali da ripetere due volte, si è chiusa con i francesi Ogier-Landais (Toyota Yaris Gr Rally1,in ) in testa. I transalpini hanno vinto Coiluna 1 e i due passaggi sulla Tula-Erula, mentre Tänak ha firmato i due sulla Monte Lerno e Coiluna 2.

Gran finale

Oggi il gran finale con le premiazioni all’Isola Bianca di Olbia alle 16. Ma prima bisognerà superare le ultime sfide nate dalla penna di Tiziano Siviero, ex navigatore due volte campione del mondo che come di consueto ha firmato il percorso del Ris, manifestazione organizzata da Aci col supporto della Regione. Oggi si comincerà con la San Giacomo-Plebi (ore 7.25 e 10.50), 25,19 km ricavati un’area spesso usata per i test ma che non veniva impiegata in gara da oltre un decennio. Poi la nuovissima Porto San Paolo (13,70 km, 8.35 e 13.15), inedita già apprezzatissima dagli equipaggi durante le ricognizioni per la vista mozzafiato sull’Isola di Tavolara. Una scelta che permetterà alla Sardegna di vantare - anche quest’anno - la più bella power stage del Wrc.

La giornata

Ogier comanda il Ris con 11”1 di vantaggio su Tänak, estone della Hyundai che, con quasi 80 km da percorrere, proverà a strappargli il primato. Dovrà però guardarsi le spalle dalla Toyota di Rovanpera, che segue a 55”5, e da quelle di Evans e Pajari, che viaggiano però a oltre 4’ di ritardo. Daprà, 13º, è primo degli italiani, Dettori-Pisano guidano la pattuglia sarda al 24º posto. Ieri è stata però una giornata dura. Spavento per Davide Biancu e Giovanni Mazzone, che sono usciti fuori strada nell’ultimo tratto della Monte Lerno e il pilota è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti, non necessari per il navigatore. Non ripartiranno neanche Ledda-Mele, fermati dalla rottura della coppa dell’olio della Peugeot 208 mentre, all’esordio, il 18enne di Burgos era 1º tra le “due ruote motrici”.

I commenti

Assoluta a parte, oggi a fare gola sono anche i punti della power stage. «Ci sono ancora tanti punti in palio», ha sottolineato Rovanpera. Non molla il leader Ogier: «Continueremo a spingere, questo è il piano, non mi interessa come è finita lo scorso o almeno cerco di non pensarci. Conosco bene la San Giacomo, usata spesso per i test e questo aiuta, anche se si tratta di due prove nuove. Nei tratti pieni di sassi cerchi di evitare problemi, ma non è mai semplice. Vedremo come andrà. L’anno scorso avevamo 17” di vantaggio prima dell’ultima giornata e abbiamo perso tutto per una foratura. Stavolta siamo a 11”, quindi è importante riposarsi e prepararsi anche riguardando i video delle prove». Anche perché Tänak incalza: «Non stavo spingendo ieri pomeriggio, solo gestendo le gomme. Le prove odierne sono davvero insidiose, quindi dobbiamo restare concentrati soprattutto sulla San Giacomo. Ieri abbiamo fatto un buon lavoro, oggi ci sono punti importanti e l’obiettivo è cercare di prenderli».

Classifica : 1) Ogier-Landais (To- yota Gr Yaris Rally1) in 2h32’38”9; 2) Tänak-Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 11”1; 3) Rovanperä- Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 55’5; 4) Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 4’33”3; 5) Pajari- Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 4’56”3; 6) Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Rs Rally2) a 5’59”6; 7) Katsuta-Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) a 6’11”4; 8) Solberg- Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally2) a 6’19”5; 9) Lindholm- Hämäläinen (Skoda Fabia Rs Rally2) a 6’36”6; 10) Joona- Vaaleri (Skoda Fabia Rs Rally2) a 7’48”1; 13) Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs Rally2) a 9’20”8; 24) Dettori-Pisano (Skoda Fabia Evo Rally2) a 21’39”5; 40) Marrone-Fresu (Skoda Fabia Evo Rally2) a 40’44”3; 49) Mara-Cottu (Ford Festa Rally3) a 54’; 54) Corda-Frau (Skoda Fabia Rally2) a 1h10’21”.

