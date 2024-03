«Per occasioni create all’olbia mancano 10 gol» 

Olbia. Nella convocazione in Under 21 di Filippo Rinaldi, seconda volta storica per il 21enne scuola Parma e per un giocatore dell’Olbia, c’è anche la mano di Fabrizio Martellotta. «Viene da un buon settore giovanile, ma l’azzurro se l’è guadagnato quest’anno con parate che ci hanno regalato qualche punticino», dice l’allenatore dei portieri dell’Olbia.

E nel ritorno al successo dei bianchi contro la Recanatese c’è la doppietta di Daniele Ragatzu, giunto a quota 100 gol tra i professionisti. E i “numeri” di Marco Giustini. «È stata la partita in cui ha vinto più duelli», sottolinea il match analyst dell’Olbia, confermando l’importanza di alcuni dati. E delle letture, positive o negative. «Nel caso di Rinaldi i numeri supportano la convocazione in Nazionale dicendoci che è uno dei giocatori che ha fatto più parate in Serie C, ma svelano anche che la nostra squadra ha concesso molti tiri», spiega Giustini. Intanto, Rinaldi può essere tranquillamente considerato il migliore acquisto dell’anno. «A Cesena, dove abbiamo perso 1-0, ha limitato il passivo giocando a parer mio la miglior partita, mentre nello 0-4 con la Juventus ha pagato il dazio collettivo di una squadra mai in partita, ma con poche responsabilità personali», interviene Martellotta. «Mentalmente e sul piano tecnico-tattico è cresciuto molto, con i piedi può migliorare ma grossi errori non ne ha fatti», aggiunge il tecnico barese prima di lasciare le conclusioni sull’andamento della stagione al collega di staff.

«Al di là del dato degli expected goals, che ci dice che per occasioni create all’appello ci mancano 10 gol, il numero che guardiamo di più è quello dei duelli vinti, perché chi vince più duelli vince la partita», racconta Giustini: «In questo i numeri sono in linea con la situazione, rivelandoci che i difensori dell’Olbia hanno dati migliori, mentre risultano altalenanti i numeri dei duelli offensivi». Infine, il possesso palla. «La media è del 47 per cento, con percentuali più alte con Greco, che richiedeva una costruzione del gioco diversa da quella di Gaburro, più verticale. Per dire: con la Recanatese e un possesso palla nostro del 36 per cento è finita 4-1». A dimostrazione che ci sono dati e dati. E letture e letture.

RIPRODUZIONE RISERVATA