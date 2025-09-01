VaiOnline
Iglesias.
02 settembre 2025 alle 00:28

Per nonna Giuseppina 101 candeline 

Iglesias festeggia una delle sue ultracentenarie, Giuseppina Melis: la donna ha infatti spento sabato scorso ben 101 candeline. «Sono nata - racconta - nel 1924 a Setzu, nella Marmilla. Come spesso accadeva in quegli anni, soprattutto nelle famiglie numerose e non particolarmente agiate, fui mandata poco più che ragazzina a servizio nella famiglia di un avvocato cagliaritano». Quel trasferimento qualche anno dopo si rivelò fondamentale per la vita di Giuseppina: «A Cagliari conobbi quello che divenne il mio futuro sposo Guido Pili che, all'epoca, prestava servizio presso la Marina Militare>. La coppia dopo il congedo del marito si trasferì a Iglesias, città natale di lui. «La vita è stata generosa con me: mi ha dato una bellissima famiglia, tante soddisfazioni e, soprattutto, il tempo per vedere crescere figli, nipoti e pronipoti». (s. ar.)

