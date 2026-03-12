Per non smettere di amare “Fino all’ultimo respiro” 

Non è raro che la settima arte scelga di raccontarsi proprio attraverso un film. Esempi come “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, o altri più recenti tra cui “The Fabelmans” di Steven Spielberg, testimoniano quanto spesso un autore tragga l’urgenza di esprimersi da quell’entusiasmo che, ancora alle prime armi, lo aveva fatto innamorare della macchina da presa. Non di meno, ripercorrerne le tappe più significative ci aiuta non solo a fondare nuove regole, ma anche a intervenire laddove si siano persi il coraggio e l’esuberanza del passato. Consapevole di questa eredità, Richard Linklater realizza “Nouvelle Vague”: un omaggio all’omonima corrente culturale che, sul finire degli anni ‘50, ha stravolto fin dalle fondamenta il modo di fare e intendere il cinema. Avvalendosi di un cast e di un approccio stilistico che riportano subito al periodo in questione, restituendone al meglio lo spirito e il senso di scoperta, il cineasta esplora il debutto alla regia di Jean-Luc Godard: l’esponente che, più di qualsiasi altro, ha incarnato il movimento e ne ha rappresentato, fino alla sua scomparsa, il manifesto vivente.

La storia

Al fianco di François Truffaut, Claude Chabrol, Suzanne Schiffman e di una folta schiera di brillanti artisti agli esordi, Jean-Luc assiste alle proiezioni della Cinémathèque Française e recensisce i titoli del momento sui Cahiers du cinéma. Ma, vedendo i colleghi iniziare a farsi notare con le loro proposte filmiche, soffre sempre più la vita da critico e attende l’occasione giusta per dirigere il suo primo lungometraggio. Ingaggiando il novello Jean-Paul Belmondo e l’attrice americana Jean Seberg, Jean-Luc comincia i lavori su “Fino all’ultimo respiro”, opera ispirata a un fatto di cronaca e nata da un soggetto dell’amico Truffaut. Con poche settimane a disposizione per le riprese, il giovane tenterà di “catturare lo splendore del vero” senza contaminarlo con inutili orpelli né lasciarsi condizionare da schemi antiquati e limitanti. Ma un’operazione che mira a sovvertire le regole non trova sempre il consenso di chi gli sta intorno: ai problemi produttivi si aggiungeranno presto le difficoltà relazionali con la troupe, oltre alle incomprensioni che inevitabilmente suscita una personalità estranea al pensiero comune.

La tecnica

Con una scelta quanto mai azzeccata, l’utilizzo di tecniche audiovisive aderenti al periodo storico consente non solo di rivivere l’epoca da vicino, ma anche di esperire direttamente l’elemento di novità che essa ha rappresentato. Ciò emerge, ad esempio, quando i vari personaggi si presentano osservando direttamente in macchina: un dettaglio a dir poco inusuale per quegli anni. Immersi in questa nostalgica illusione, partecipiamo intanto al vissuto dei protagonisti, scoprendone i caratteri e le esuberanze come avremmo sempre voluto. Anche la scrittura associa alla progressione lineare la messa in evidenza di quei contenuti eversivi che hanno aperto la strada al linguaggio avanguardista. Con effetto straniante, Guillaume Marbeck si rivela un Godard eccezionale: perso nelle sue fantasie e nelle sue ostinate convinzioni, ma anche animato dal piacere quasi puerile per l’inedito. Un titolo straordinario che, senza pedisseque ricostruzioni, testimonia un amore sconfinato per il medium e rievoca un momento florido a cui, oggi più che mai, sarebbe opportuno ispirarsi.