«Per non scordare Nassiriya» 

A Decimoputzu è stato celebrato il ricordo de “Gli eroi di Nassiriya: un martirio da non dimenticare”. Insieme al sindaco Antonino Munzittu erano presenti l’assessora regionale agli Affari regionali Mariaelena Motzo, autorità politiche e militari.

Nel centro culturale sono stati proiettati filmati a tema e testimonianze di un rappresentante della nave Scuola Amerigo Vespucci. Nel parco “Caduti di Nassiriya” la celebrazione della santa messa in suffragio delle vittime concelebrata dal parroco Gianmarco Casti, da Gianmario Piga (cappellano della legione dei carabinieri) e da tutti i cappellani militari. C’è stata poi la benedizione e la deposizione della corona di alloro.

Per il sindaco Antonino Munzittu «la cerimonia per i martiri di Nassiriya è il frutto di un lavoro svolto dai ragazzi della scuola media. Vogliamo offrire ai ragazzi la testimonianza del male delle guerre e di quanto costi la pace». Per l’assessora Motzo (in rappresentanze della Regione) «è un onore poter essere presente in questa giornata. Dobbiamo sempre ricordare e ringraziare tutte le forze dell’ordine e tutto coloro che hanno purtroppo perso la vita per la pace». (l. e.)

