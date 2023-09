Per non dimenticare il tributo di sangue pagato dal popolo sardo  

Sono passati 80 anni da quell'8 settembre 1943 quando fu resa nota la firma dell’armistizio che il Governo Italiano aveva chiesto agli alleati. Cominciò allora la Guerra di Liberazione dell'Italia dall'invasione nazista che si sarebbe conclusa quasi 2 anni dopo.

Anche la Sardegna fu teatro di guerra e le sue città principali obiettivo di sanguinosi e devastanti bombardamenti. Soprattutto Cagliari pagò un prezzo altissimo in termini di vittime civili, edifici e monumenti distrutti. Ma molto alto fu anche il tributo che l'isola intera dovette pagare costretta a piangere oltre 5000 caduti fra i soldati chiamati a combattere al fronte.

Da domani, il nostro giornale pubblicherà il sabato un inserto di 8 pagine dedicato agli anni della seconda guerra mondiale così come fu vissuta in Sardegna. Settimana dopo settimana, in un lungo e triste elenco, paese per paese, daremo un nome a tutti quegli eroi che hanno perso la vita per servire la loro Patria. Non è stato facile raccogliere questi dati. È stato possibile solo grazie al grande impegno dello storico Alberto Monteverde e la collaborazione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, lo Stato Maggiore dell'esercito, il comando militare della Sardegna e il Rotary Club di Quartu Sant'Elena. Una ricerca di nomi e documenti che ha avuto origine soprattutto negli immensi archivi dell'esercito statunitense nei quali sono state raccolte informazioni inedite e preziose, foto e filmati, che metteremo a disposizione dei lettori dell'Unione Sarda e dei telespettatori di Videolina.

Si concluderà così un grande lavoro, durato 5 anni, che nel 2021 aveva portato alla pubblicazione di oltre 15mila nomi di eroi sardi della Grande Guerra in gran parte raccolti dallo storico tempiese Guido Rombi e dai suoi collaboratori che andarono ben oltre, nella loro ricerca, quelli raccolti nell’albo d'oro dei caduti della Grande Guerra.

Ma se la Grande Guerra fu combattuta dai sardi sui campi di battaglia, nella seconda vennero coinvolte anche le popolazioni e questo fa si che la memoria di fatti e circostanze accaduti fra il 1940 e il 1945, resista in moltissime famiglie che hanno avuto a che fare direttamente con gli orrori del conflitto.

Il filo conduttore di questa nuova pubblicazione dell'Unione, non sarà quindi la storia della Guerra già protagonista di altri inserti curati mirabilmente alcuni anni fa dal giornalista, storico e saggista Carlo Figari, impegnato anche in questa nuova avventura editoriale. Protagonista delle pagine che potrete leggere da domani sarà la Sardegna è le storie dei suoi eroi.

Cominceremo con un doveroso quadro generale, il ruolo strategico dell'isola e la dislocazione dei reparti militari a difesa del territorio ma già nella seconda uscita, il 23 settembre vi racconteremo le storie del Generale Stefano Cagna, di un grande atleta e portiere del Cagliari, Cenzo Soro e dello storico preside del liceo Dettori, Pietro Rachel. Successivamente, accanto al racconto delle prime incursioni francesi e inglesi potrete leggere le vicende del coman dante Marino La Nasa e del maddalenino Primo Longobardo, quelle dell’alpino cagliaritano Italo Stagno e dell’algherese Ivo Scapolo. Un quadro che si completerà con l'arrivo degli americani e il ruolo delle basi di Decimomannu e Villacidro nella Guerra di Liberazione.



