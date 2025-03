Per non dimenticare Emilio Lussu Il gemellaggio di Lipari e Armungia 

V enti lunghi mesi della sua vita a osservare un mare che gli ricordava quello della Sardegna ma era molto lontano dall’azzurro che aveva imparato a guardare dai monti intorno ad Armungia, prima di approdare a Cagliari per i suoi studi e per l’attività di avvocato. Lipari, isola siciliana dell’arcipelago delle Eolie, accolse per venti mesi Emilio Lussu, assolto dai giudici cagliaritani dall’accusa di omicidio del giovane squadrista Battista Porrà, riconoscendo al fondatore del Partito sardo d’azione la legittima difesa dopo l’assalto dei fascisti alla sua abitazione cagliaritana, il 31 ottobre del 1926.

L’assoluzione, dopo circa un anno di carcere, nel novembre del 1927, non restituì a Lussu la libertà: venne condannato a cinque anni di confino e spedito appunto nell’isola di Lipari, dove risiedeva una consistente colonia di antifascisti “deportati” nelle Eolie dal regime fascista. Quel mare che per i sardi è stato spesso sinonimo di libertà per Lussu significava invece prigionia, lontananza dalla famiglia, rinuncia all’attività politica iniziata nel dopoguerra, al termine dell’esperienza lacerante della trincea sul Carso con la Brigata Sassari, di cui era stato un vero leader. Il mare segnava il confine di un’isola dove era ristretto, dove poteva avere rapporti soltanto con gli altri confinati e dove il fascismo lo aveva relegato per evitare che la sua voce di oppositore di potesse sentire.

I compagni di viaggio

Come lui, tanti altri, da Carlo Roselli, tra le menti più lucide del socialismo italiano di quei tempi, a Francesco Fausto Nitti, che con lui riuscirono nell’impresa di fuggire dal confino, fino a Gioacchino Dolci, liberato qualche mese prima e organizzatore della clamorosa fuga, o a Paolo Fabbri, operaio antifascista emiliano che invece fu costretto a rinunciare a salire sul motoscafo condotto da Italo Oxilia. Quella fuga, il 29 agosto del 1929, fu un colpo ferale per il regime di Mussolini. «A Lipari esisteva un campo di concentramento politico per i confinati che ha visto il passaggio di tanti socialisti e comunisti», racconta Riccardo Gullo, sindaco di Lipari. Fu una ferita difficile da rimarginare per Mussolini e per Arturo Bocchini, capo della Polizia politica del Duce.

«La fuga da Lipari fu veramente clamorosa – rievoca Gullo – un motoscafo arrivò nella notte, tutto il sistema posto a guardia dell’isola lo scambiò per un mezzo militare e non se ne preoccupò minimamente. Rosselli, Lussu, Nitti e Fabbri attraversarono l’isola in mezzo alla gente senza creare alcun sospetto nel sistema di controlli molto radicale fatto da persona a persona a Lipari. Allora nell’isola era presente più o meno una persona di guardia per ogni detenuto politico. Si pensava quindi che da questo campo di confino nessuno potesse scappare, ecco perché quella fuga è veramente un’impresa ardua».

Lussu, ex capitano della Brigata Sassari, uomo delle masse, leader del movimento combattentistico in Sardegna e fondatore del Partito sardo d’azione, non sopportava la mancanza di libertà. «La sua vita fu una sfida all’impossibile e la fuga da Lipari una delle tante gesta che ne caratterizzarono l’esistenza», osserva ancora il sindaco del comune dell’isola siciliana da cui i tre antifascisti fuggirono per raggiungere prima le coste della Tunisia e poi approdare in Francia, dove diedero vita al movimento Giustizia e Libertà insieme ad altri esiliati che risiedevano a Parigi ma non solo.

Il ricordo

«Rievocare quella fuga è importante non solo per ricordare quel fatto politico, ma anche per raccontare quel periodo storico alle nuove generazioni», spiega Gullo. Ecco perché il Comune di Lipari ha avviato contatti con quello natale di Lussu, Armungia, per promuovere un gemellaggio, organizzare manifestazioni insieme e rievocare quella straordinaria fuga. «Fu un fatto emblematico e la memoria di quei giorni è ancora molto viva negli abitanti dell’isola di Lipari», assicura il sindaco. Ecco perché l’amministrazione comunale ha già promosso un’azione di recupero dei luoghi dove vissero i confinati. «Abbiamo anche segnato l’abitazione dove Lussu visse in quel periodo, ma anche costruito un percorso che attraversa i luoghi del confino fino anche al castello dove la maggior parte di loro era detenuta. Molti, tuttavia, presero in affitto abitazioni nel centro abitato di Lipari e abbiamo cercato di ricordare appunto quelle case, lungo un percorso che è già apprezzato e visitato dai turisti», conclude il sindaco del comune delle Eolie. Un modo per non dimenticare e per rendere omaggio agli uomini il cui sacrificio è servito per assicurare la libertà alle generazioni future.

RIPRODUZIONE RISERVATA