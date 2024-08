“Per non dimenticare”: 35 anni fa l’incendio che fece 13 vittime 

Il primo allarme è scattato alle 17,20 e le lingue di fuoco alte tra i graniti di Milmeggiu, sospinte da un maestrale teso a cento chilometri orari, hanno marchiato la memoria collettiva della Gallura e di Olbia che da 35 anni ricorda le vittime dell'incendio divampato il 28 agosto 1989 in circa duemila ettari di macchia mediterranea tra i monti di San Pantaleo e il mare di Portisco, alle porte della Costa Smeralda.

Due giorni d'inferno che sono costati la vita a tredici persone, tra cui tre bambini: otto morte nel tentativo di fuggire alle fiamme che le hanno raggiunte vicino alle macchine e cinque poco tempo dopo il ricovero in ospedale per le gravissime ustioni riportate. Cinque i mezzi aerei in volo e centinaia le forze a terra, tra vigili del fuoco, protezione civile e volontari, le fiamme sono state spente definitivamente (solo) alle 20 del 29 agosto, lasciando il segno di una devastazione indelebile, tra case e villaggi evacuati e disperazione.

La cerimonia

Per non dimenticare, oggi a partire dalle 17,30 a San Pantaleo, alla presenza di autorità civili e militari e delle associazioni di volontariato, si svolgerà una sobria cerimonia di commemorazione con la celebrazione della messa e la deposizione delle corone di fiori sulla lapide eretta a Milmeggiu in memoria delle vittime. Alle 21 un concerto nella piazza della Chiesa, con la partecipazione di sei artisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA