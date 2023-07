«Per noi il Cagliari è un orgoglio» 

Inviato

Saint-Vincent . Da quando hanno lasciato la Sardegna, la maggior parte per motivi di lavoro, promuovono la storia e la cultura dell’Isola ovunque e chi più del Cagliari la rappresenta oggi. Tra i tanti tifosi che ieri hanno accolto i rossoblù nel ritiro di Saint-Vincent-Châtillon c’era anche una folta delegazione della Fasi (Federazione delle associazioni sarde italiane) composta da 70 circoli. «Non potevamo certo mancare», afferma Sebastiano Tettei, nato a Burgos ma residente da anni ormai ad Alessandria, coordinatore dell’area nord-ovest della Fasi che comprende Liguria, Piemonte e Val d’Aosta. «Per noi emigrati il Cagliari è motivo d’orgoglio», aggiunge Gabriella Peddes, originaria di Tonara e responsabile per le attività culturali del circolo “Sa Rundine” di Bollengo. «È stato emozionante», sottolineano commosse le sorelle Gavina e Giusy Demuru di Luras. «Sveglia all’alba per essere qui», ricorda Natalino Musinu, originario a sua volta di Busachi. È arrivato dall’Isola già nel weekend, invece, il cagliaritano Eraclio Masal, storico tifoso della Curva Sud: «Ma quanto è bello essere di nuovo in Serie A». Ora anche gli abitanti di Saint-Vincent conoscono il suo pittoresco cappello rosso e blu e il suo tamburo. (f.g.)

