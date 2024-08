Per Nicola è il momento delle scelte 

Superata la soglia del 12mila biglietti già venduti per la partita di lunedì con la Carrarese in Coppa Italia. E se la Domus è già calda per il primo impegno ufficiale della stagione (il fischio d’inizio è fissato per le 21.15 e si va subito verso il sold-out), il Cagliari sta alzando il ritmo al “Crai Sport Center” di Assemini dove ha ripreso la preparazione da martedì e dove già si respira un’atmosfera agonistica.

Il punto

Viola l’unico rossoblù indisponibile in questo momento. Ancora ieri il fantasista calabrese, che aveva accusato un fastidio muscolare in uno degli ultimi allenamenti in Val d’Aosta, ha svolto un lavoro differenziato nella speranza di riaggregarsi al gruppo entro il weekend. Difficilmente, in ogni caso, verrà rischiato in Coppa da Nicola che sta chiudendo il cerchio per l’undici iniziale. Quasi certo il trio difensivo Zappa-Wieteska-Luperto, davanti potrebbe rompere il ghiaccio la coppia Piccoli-Luvumbo. I dubbi si concentrano a centrocampo e in base alla scelta del numero di trequartisti dipenderà il sistema di gioco (3-5-2 o 3-4-1-2).

La Carrarese nel mirino rossoblù. In vendita da ieri, tuttavia, anche i biglietti per l’esordio in campionato contro la Roma, sette giorni dopo, sempre alla Unipol Domus. La stagione 2023-24 è proprio alle porte. (f.g.)

