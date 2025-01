Per Nicola è il momento delle scelte 

È il giorno delle scelte per Davide Nicola in vista del match con il Lecce, crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini è in programma l’allenamento di rifinitura attraverso il quale il tecnico del Cagliari scioglierà le riserve sulla formazione titolare. Domani pomeriggio alla Unipol Domus il fischio d’inizio è fissato per le 15. Superata abbondantemente la soglia dei 16mila spettatori, si va verso il sold-out. Arbitra Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Il punto

Luvumbo è l’unico rossoblù indisponile. Out dalla gara con l’Atalanta, l’attaccante angolano continua a sentire un fastidio alla caviglia sinistra e, d'accordo con lo staff medico e quello tecnico, ha scelto di non forzare. Si sta comunque allenando attraverso una tabella personalizzata. Spera di poter recuperare per la partita col Torino, almeno per la panchina. Considerato che il match in Piemonte si giocherà di venerdì, non è escluso, però, che torni direttamente a disposizione per la gara successiva ancora, in programma lunedì 3 febbraio all’Olimpico contro la Lazio.

Si riprende il posto nel cuore della difesa, invece, Mina. Possibili ulteriori novità.

