Per Niccolò Fabi, Subsonica e Noemi è già tempo d’estate 

Niccolò Fabi, Noemi e i Subsonica: tra gli artisti che si preparano a calcare quest’estate la scena sarda ci sono anche loro. Mentre i concerti olbiesi di Vasco Rossi del 12 e 13 giugno sono sold out da mesi, e Jovanotti, sempre in Gallura, è stato dirottato con il Jova Summer Party dal Parco del Padrongianus alla Olbia Arena per la tappa del 7 agosto, le attenzioni del grande pubblico continuano a riversarsi sull’Isola grazie a nuovi live.

I big della musica nazionale cominciano a svelare i programmi per l’estate, e tra le prime date della tournée di Niccolò Fabi spiccano tre appuntamenti sardi: il cantautore romano sarà a Porto Rotondo, all’Anfiteatro Mario Ceroli, il 16 luglio, dopodiché, il giorno dopo, si esibirà al Teatro Tharros di Cabras, per la rassegna I Giganti dell’Arte, e il 18 a Sarroch. Noemi farà invece tappa nell’Isola il 26 luglio con la sola data di Iglesias: la cantante capitolina, ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane col singolo “Bianca” e reduce da un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica, sarà, come annunciato ieri, ospite di Disco Italia Live in piazza Quintino Sella.

Sempre ieri il festival Dromos ha rivelato il primo nome dell’edizione del 2026: si tratta dei Subsonica, attesi a Cabras il 16 agosto per l’unica data in Sardegna del tour “Terre rare 96-26”, dal nome del nuovo album, che seguirà i quattro concerti speciali di “Cieli su Torino 96-26”, in programma tra fine marzo e i primi di aprile a Torino in occasione della celebrazione del trentennale di carriera della band piemontese. Per i Subsonica, che hanno ridefinito negli anni il linguaggio del pop elettronico italiano, e che in Sardegna sono stati protagonisti di live storici, si prospetta di un gradito ritorno. Sul palco allestito allo Stagno Arena di Cabras saliranno Samuel Romano (voce), Max Casacci (chitarra), Davide “Boosta” Dileo (tastiere), Enrico “Ninja” Matta (batteria) e Luca “Vicio” Vicini (basso), una formazione che da tre decenni tiene insieme ricerca sonora e impatto live, in un equilibrio raro tra spettacolo e densità emotiva, tanto che il loro concerto si candida a essere uno degli eventi di spicco dell’estate.

