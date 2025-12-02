VaiOnline
Cultura.
03 dicembre 2025 alle 00:30

Per Natale al Man Casali, Pinna e Mazzucchelli 

Tre sguardi per osservare il presente: al Man di Nuoro arrivano Mazzucchelli, Pinna, e Casali. Il Museo d’arte nuorese apre la stagione invernale con tre mostre ricche di linguaggi, memorie, riflessioni sulla collettività e il territorio. Saranno inaugurate il 5 dicembre alle 18.30 e resteranno aperte fino al 1° marzo.

La prima è la personale di Franco Mazzucchelli dal titolo "Blow Up”, curata da Marina Pugliese, frutto di un protocollo di intesa con il Mudec di Milano. L’esposizione ripercorre la ricerca dell’artista milanese dagli anni Sessanta a oggi, attraverso una selezione di opere e fotografie che documentano il carattere sperimentale e sociale del suo lavoro. La seconda, “Franco Pinna. Sardegna a colori. Fotografie recuperate 1953-67”, è ideata e realizzata sotto la direzione scientifica dell’Archivio Franco Pinna. Il fotografo, conosciuto per il bianco e nero, rivive nell’ottica del colore con 80 opere, nel centenario della nascita del maestro della fotografia italiana del Novecento. Infine, la mostra di Alfredo Casali “Isolitudine” a cura di Massimo Ferrari e della direttrice del Man Chiara Gatti, con opere inedite e recenti. Il neologismo “isolitudine” si adagia nella sua pittura come condizione complessa: l’Isola non è una “coordinata” geografica, ma un sentimento.

