Per Napoli-Cagliari si comincia alle 20.15 

Secondo appuntamento stagionale con la Serie A in diretta su Radiolina. Alle 20.45 il Cagliari è di scena sul campo dei campioni d’Italia del Napoli e il racconto della partita è come sempre affidato a Lele Casini. Alle 20.15, il prepartita è condotto da Carlo Alberto Melis che introdurrà i temi della giornata prima del collegamento con lo stadio “Maradona” e, al termine della partita, coordinerà dallo studio i commenti dei protagonisti e quelli dei tifosi, con una “finestra” su Videolina dalle 22.45.