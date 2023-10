Per Nandez stop di quaranta giorni  

Il Cagliari festeggia la prima vittoria della stagione, mette nel mirino Udinese e Genoa, da affrontare mercoledì in Coppa Italia e domenica in campionato, ma perde Nahitan Nandez. Per l'uruguaiano lesione del flessore della coscia sinistra e stop di 30-40 giorni.

L’infortunio

Minuto 42, il Cagliari è già sotto di due reti e rischia il tris. Nandez si esibisce in un recupero dei suoi, evitando guai peggiori a Scuffet, ma crolla a terra tenendosi la coscia sinistra. Il dottor Scorcu, che lo soccorre, chiede il cambio, ecco Zappa. Una fasciatura alla coscia, l'uscita dal campo zoppicante, ma Nandez segue il resto della gara dalla panchina. Ieri gli esami strumentali che eliminano ogni dubbio, confermando la lesione del flessore e lo stop.

Verso Udine

Intanto i rossoblù ieri mattina sono tornati in campo al Crai Sport Center. Lavoro di scarico per chi ha giocato domenica, differenziato per gli infortunati Aresti e Capradossi e seduta completa per gli altri. Oggi è già tempo di rifinitura al mattino, con la partenza per Udine nel pomeriggio, in vista della sfida di domani alla Dacia Arena (inizio ore 21), per i sedicesimi della Coppa Italia. Ranieri darà spazio a chi ha giocato meno e potrebbe rimandare in campo, magari a gara in corso, Lapadula. (al.m.)

