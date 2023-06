Per Nandez «ci sarebbe il Napoli» Ekdal o Tameze per il centrocampo  

Dopo Madrid, il Sudamerica, con la possibilità di rivedere i figli dopo oltre sei mesi. Nahitan Nandez si gode le sue vacanze con la compagna Sara, lontano dalle solite voci di mercato. A quelle, come sempre, ci pensa l'agente Pablo Bentancur. Che dopo aver aperto le danze sul solito tormentone relativo al futuro del Leon, ha inserito di nuovo il Napoli tra le soluzioni future del suo assistito.

«In tutta tranquillità»

È il suo momento e così, dopo aver parlato a lalaziosiamonoi.it («col presidente Giulini e la società abbiamo deciso, in tutta tranquillità, di andare a cercare una proposta per far recuperare l'investimento importante del Cagliari»), Bentancur stavolta ha affidato il suo pensiero a Radio Kiss Kiss, emittente napoletana, con riferimento proprio ai neo campioni d'Italia: «Nahitan piace tanto al Napoli: ma al momento non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale da parte del club partenopeo». Dichiarazioni che sembrano più un messaggio al presidente De Laurentiis per provare a ritornare alla carica per un giocatore che è arrivato all'ultimo anno di contratto col Cagliari. Senza dimenticare che di Nandez al Napoli si era parlato già nelle ultime due sessioni estive di mercato. Quando, nel 2021, il club azzurro bussò alla porta del club rossoblù, offrendo 1 milione per il prestito nell'ultimo giorno di trattative, ricevendo un secco no. E ancora lo scorso anno, ancora una volta un prestito, rifiutato dal Cagliari e, stavolta, dallo stesso giocatore, che avrebbe lasciato la Sardegna solo a titolo definitivo. Ora Bentancur ci riprova, chiudendo le porte a un rinnovo comunque complicato. Perché l'ingaggio di Nandez (1.6 milioni a stagione) non può essere rilanciato e il Cagliari proporrebbe un rinnovo al ribasso. Col rischio, quindi, di avere ancora il Leon per una stagione e salutarlo, tra un anno, a parametro zero, dopo aver sborsato, nell'estate 2019, circa 18 milioni.

Aspettando l'incasso

In casa Cagliari, però, non c'è solo Nandez. Il ds Bonato, sempre in contatto col patron Giulini e il tecnico Ranieri, aspetta di chiudere la cessione di Bellanova. L'esterno è grande protagonista con l'Under 21 agli Europei di categoria, il Cagliari ha già l'accordo col Torino, ma il giocatore nicchia, in attesa di un rilancio dell'Inter. Tuttavia le buone prestazioni, con la vetrina continentale, potrebbero attrarre nuovi acquirenti. Accordo raggiunto anche con l'Empoli per Marin, ora manca solo l'ok del giocatore per il ritorno definitivo in Toscana.

Cercasi rinforzi

Ma si cercano anche rinforzi. In difesa serve un uomo d'esperienza da affiancare a Dossena e tra i papabili c'è il monzese Caldirola. A centrocampo, invece, Jankto resta la prima scelta per coprire la fascia sinistra nel 4-4-2 che dovrebbe diventare il modulo di partenza. Si cerca anche un mediano che faccia coppia con Makoumbou.

Si è parlato di un possibile ritorno di Ekdal, che lascerà lo Spezia dopo la retrocessione, ma che sembra orientato a rientrare a casa, in Svezia. Più concreta l'idea Tameze, centrale franco-camerunense del Verona, classe '94. Il giocatore piace, ma per lui il Cagliari dovrà battere la concorrenza del Genoa.

