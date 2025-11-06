Per Musetti il sogno Atp Finals continua 

Due successi e due sconfitte per il tennis italiano.

Lorenzo Musetti ha battuto il francese Alexandre Muller (43 Atp) e si è qualificato alla semifinale del torneo di Atene (ATP 250). Il successo del carrarino, che tiene viva la sua corsa all'ottavo posto delle Finals di Torino, è arrivata in due set: 6-2, 6-4 in 1h e 20' di gioco. Oggi affronta lo statunitense Sebastian Korda, che ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic. «La chiave è stata il servizio, che mi ha permesso di essere più aggressivo, soprattutto sul dritto - ha commentato Musetti – devo pensare partita dopo partita. Sebastian è molto forte sui campi duri».

Lorenzo Sonego (42 Atp) si è qualificato alla semifinale del torneo Atp 250 di di Metz, battendo in due set il tedesco Daniel Altmaier (46 Atp) col punteggio di 6-4, 7-6. Il torinese ha cancellato sei set point al suo avversario sul 5-6 del secondo parziale, recuperando poi uno svantaggio 2-4 nel tie-break. Per raggiungere la finale, Sonego oggi dovrà battere il britannico Cameron Norrie (27 Atp). Mentre esce male da Metz Matteo Berrettini (63 Atp), sconfitto dal ventenne americano Tien (Atp 38) 5-7, 6-2, 6-3. Il romano è calato vistosamente nella terza partita, ottenendo meno dal suo servizio.

Le Finals

Ancora una sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista toscana si è arresa in due set alla statunitense Jessica Pegula che si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un'ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA