Per Murru a Belgrado tre ori tra gli Juniores 

Partenza da record per gli azzurri al campionato mondiale Cmas di apnea indoor di Belgrado, In Serbia, il sedicenne Simone Murru, unico sardo in gara, ha conquistato tre titoli iridati Junior in altrettante gare sin qui disputate. Sabato, con il tempo di 4’49”59, il giovane isolano si è imposto sui turchi Ege Kerem Yamanoglu (5’56”02) e Polat Kaan Perciner (6’ 26”59), ottenendo il titolo di campione mondiale di apnea endurance 8x50 m. Il giorno successivo, con il tempo di 38”22, Murru si è laureato campione mondiale anche nella speed 100 metri. Lunedì, nell’endurance 4x50 m, con il tempo di 1’38”17, ha avuto la meglio sia sul francese Pierre Bouquet (2’01”53), sia sul turco Ege Kerem Yamanoglu (2’14”65). Murru, i cui genitori sono di Genuri e Siddi, in Marmilla, è tesserato con la Sub Cagliari ed è allenato da Angelo Sciacca e Daniela Atzei.

RIPRODUZIONE RISERVATA