VaiOnline
TENNISTAVOLO.
03 maggio 2026 alle 00:03

Per Muravera e Sassari un pieno di medaglie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Muravera e TT Sassari non perdono l’abitudine al podio. Ai campionati giovanili di tennistavolo (da Under 11 a Under 17) in corso a Terni hanno vinto complessivamente dieci medaglie, una d’oro, quattro d’argento e cinque di bronzo. Il sodalizio tra le due società ha portato a due medaglie congiunte, l’argento nel doppio misto Under 17 di Famà (Muravera) e Pinna (TT Sassari) e il bronzo nel doppio femminile Under 11. Famà ha vinto l’oro nel doppio Under 17 in coppia con Trevisan, suo compagno di squadra. I due, nel singolare, si sono classificati terzo e secondo. Anche Pinna è tornata sul podio, con l’argento nel singolare, davanti a Interlandi del Muravera. Quest’ultima, in coppia con Trevisan (salito per la 3ª volta sul podio) ha vinto il bronzo nel misto.

TT Sassari in evidenza nell’Under 15. Con Eremita, Casula e Demontis è terzo nel torneo a squadre maschile, battuto 3-2 in finale dal TT Cascina. Cilloco ha poi fatto coppia con Casula, insieme sono giunti terzi nel doppio. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 