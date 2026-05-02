Per Muravera e Sassari un pieno di medaglie 

Muravera e TT Sassari non perdono l’abitudine al podio. Ai campionati giovanili di tennistavolo (da Under 11 a Under 17) in corso a Terni hanno vinto complessivamente dieci medaglie, una d’oro, quattro d’argento e cinque di bronzo. Il sodalizio tra le due società ha portato a due medaglie congiunte, l’argento nel doppio misto Under 17 di Famà (Muravera) e Pinna (TT Sassari) e il bronzo nel doppio femminile Under 11. Famà ha vinto l’oro nel doppio Under 17 in coppia con Trevisan, suo compagno di squadra. I due, nel singolare, si sono classificati terzo e secondo. Anche Pinna è tornata sul podio, con l’argento nel singolare, davanti a Interlandi del Muravera. Quest’ultima, in coppia con Trevisan (salito per la 3ª volta sul podio) ha vinto il bronzo nel misto.

TT Sassari in evidenza nell’Under 15. Con Eremita, Casula e Demontis è terzo nel torneo a squadre maschile, battuto 3-2 in finale dal TT Cascina. Cilloco ha poi fatto coppia con Casula, insieme sono giunti terzi nel doppio. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA