Per Mura notte agitata nell’Oceano Indiano 

Da Capo di Buona Speranza all’Australia, uno dei tratti più insidiosi del giro del mondo per i partecipanti alla Global Solo Challenge a vela. Ne sa qualcosa il finlandese Ari Känsäkoski: la sua ZEROChallenge ha disalberato e ha dovuto abbandonare la competizione, provando a raggiungere con il motore di emergenza la lontanissima costa del Madagascar, in attesa dei soccorsi.

La notte di Santo Stefano è stata da brivido anche per Andrea Mura, attualmente all’undicesimo posto, con una proiezione tra il quarto e il quinto (si è inserito Obportus di Riccardo Tosetto) finale. Il cagliaritano ha subito un’ondata che ha piegato un ferro che tiene la struttura della coperta che però ha retto. Quando arriveranno condizioni migliori proverà a raddrizzarlo. Come se non bastasse, c’è stato un blackout nelle comunicazioni con il satellitare che ha tenuto i suoi sostenitori (e familiari) in leggera apprensione, rivelandosi poi un banale inconveniente: aveva finito i giga, un po’ ciò che capita agli studenti…

Vento di Sardegna sta provando a risalire verso nord per sfuggire a condizioni meteo difficili ma prosegue la sua corsa, sperando di riprendere presto altri rivali nella lunga navigazione verso il rientro a casa. Una rotta ancora lunghissima e densa di pericoli. ( c.a.m. )

