Per Moretti un altro successo a Marrubiu  

La promessa cagliaritana Lorenzo Moretti, 13 anni compiuti da poco, si è aggiudicato la tredicesima edizione della Coppa Città di Marrubiu. Un successo che arricchisce la sua già notevole bacheca che, nonostante la giovanissima età, conta già diversi titoli nazionali e regionali. Moretti ha mostrato la capacità di battere avversari con molta più esperienza di lui e calcolo delle mosse in prospettiva. Al torneo, che ha visto 73 giocatori di ogni età provenienti non solo dalla Sardegna, Moretti ha partecipato all'Open B e ha vinto con 6 punti su 7, finendo imbattuto con 5 vittorie e 2 patte superando all'ultimo dei sette turni Giuseppe Corbo, esperto giocatore del circolo Arza Chess. L'evento, organizzato dall'Asd Red Tal di Marrubiu, per il giovanissimo cagliaritano è un altro momento di crescita di una carriera iniziata nel 2020, durante la pandemia, quando non aveva nemmeno 10 anni e che nel 2021 lo ha portato a ottenere la categoria 3N. Un mese fa ha partecipato anche ai Mondiali Under 20 Rapid a Pula, dove si è classificato 41°.