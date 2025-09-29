VaiOnline
Aquathlon.
30 settembre 2025 alle 00:37

Per Morellato e Ru fuga vincente dall’Asinara 

Alessio e Alessia potranno raccontare non soltanto di aver partecipato alla più avventurosa e poetica gara di multidiscipline in Sardegna, ma di averla pure vinta. La seconda edizione della Escape from Asinara, di corsa e a nuoto in autosufficienza (con una boa/zaino che ricorda il sacco di Clint Eastwood in “Fuga da Alcatraz, celebre pellicola del 1979) da Cala Reale sino alla spiaggia della Pelosetta (Stintino), è stata vinta da Alessio Morellato e Alessia Ru. Il trevigiano della A3 in 1.41’21” ha preceduto il vincitore del 2024, Filippo Capone (Tri Team Sassari, a 745”) e il cagliaritano Matteo Agus (Blue Tribune, a 11’04”). La sassarese del Triathlon Team ha completato il percorso in 2.13’46”, anticipando di 4’43” Dorothee Meur e di 6’17” la compagna di squadra Marcella Laddomata.

La gara ideata da Fabrizio Baralla è composta da quattro frazioni: una corsa di 14 km sull’Isola dell’Asinara, una prima nuotata nell’Isola Piana, un trail di 1600 metri prima di rituffarsi nell’ultimo tratto di nuoto e raggiungere la “terraferma” (in realtà la Sardegna). un aquathlon unico e inimitabile che l’anno scorso aveva ricevuto l’apprezzamento di tanti ma che quest’anno, stritolato tra tanti eventi nazionali e internazionali, non ha avuto il riscontro di partecipanti (soprattutto tra i triatleti sardi) sperato. ( c.a.m. )

