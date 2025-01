Per Mina allenamento personalizzato 

Allenamento personalizzato ieri sia per Zito Luvumbo sia per Yerry Mina, a tre giorni da Milan-Cagliari. Per i due acciaccati non c’è ancora il ritorno in gruppo, con l’obiettivo di conquistare almeno un posto nei convocati per sabato. Il difensore colombiano, che martedì era rimasto a riposo, ha fatto un lavoro specifico alla caviglia destra dopo il duro contrasto con Dany Mota a fine primo tempo di Monza, problema che si aggiunge a quello precedente, ossia il fastidio al polpaccio sinistro. Per Luvumbo, invece, c’è sempre da superare la distorsione alla caviglia sinistra rimediata con l’Atalanta il 14 dicembre. Saranno rivalutati nelle due sedute, tutte e due di mattina oggi e domani, prima della partenza per Milano. Il resto della squadra, fatta eccezione per il terzo portiere Giuseppe Ciocci che starà fuori dalle 4 alle 6 settimane dopo il recente infortunio a una spalla, ieri ha svolto lavori in palestra seguiti da attivazione con la palla, quindi una serie di partite giocate su campo ridotto.

Il pubblico

Dopo l’esodo di Monza (1.442 tifosi nel settore ospiti, fra cui 51 della Sigma Cagliari presenti dopo che i ragazzi classe 2014 e 2015 hanno giocato un torneo a Lomazzo), sono al momento circa 450 i sostenitori rossoblù sabato al Meazza. (r. sp.)

