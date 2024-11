Per Milano La Russa lancia Lupi 

«Lupi, tu hai una grande responsabilità nel partito e a Milano. Non so quello che succederà. Sala non può più fare il sindaco, il terzo mandato non c'è. L'alternativa a Milano è la sinistra, che senza Sala, qualunque scelta farà, peggiorerà ancora». Con queste parole, Ignazio La Russa lancia di fatto la candidatura di Maurizio Lupi a sindaco del centrodestra per il capoluogo lombardo, intervenendo a un evento del partito di Lupi, Noi Moderati.

Secondo il presidente del Senato, Sala ha quanto steso «una specie di velo» centrista sulle posizioni di un’alleanza di sinistra: «Senza di lui sarà ancora peggio», ha ribadito, «quindi, caro Lupi, tu che sei milanese hai una responsabilità anche in quel campo. Ne parleremo con calma». Lo stesso Lupi, interpellato dai cronisti al termine della mattinata, ha sottolineato che «le candidature si decidono insieme, e nei prossimi mesi lo faremo. Lo faremo presto perché ci vuole il tempo necessario per preparare una proposta di governo credibile per il centrodestra non solo a livello nazionale, ma anche per la città di Milano. Ovviamente mi fa piacere la stima che La Russa ha nei miei riguardi, ma vedremo cosa accadrà».

