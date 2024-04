Per Mesina nuova perizia medica sull’istanza di scarcerazione  

Una nuova perizia medica per Graziano Mesina, 82 anni, per accertare le condizioni di salute e la compatibilità con il regime carcerario nell’istituto penitenziario di Opera dov’è detenuto. È quella disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano lunedì, dopo che i legali dell’ex primula rossa di Orgosolo, nel settembre dell’anno scorso avevano presentato una nuova richiesta di scarcerazione per incompatibilità carceraria con le condizioni di salute. Mesina che lo scorso 4 aprile ha compiuto 82 anni, è in carcere dal dicembre del 2021 e rifiuta viste mediche e cure. Per le avvocate Marialuisa Vernier e Beatrice Goddi, presenta un decadimento neuro cognitivo e neuropsichiatrico, che potrebbe essere il principio di un problema di demenza senile. I giudici lombardi hanno affidato la perizia al professore all'Università degli Studi di Milano Stefano Zago e al dottor Lorenzo Lorusso direttore del reparto di Neurologia di Merate. Stabiliranno se Grazianeddu può ancora stare in carcere. I carabinieri di Nuoro hanno già vagliato con i familiari la disponibilità ad accoglierlo. Per Mesina a dicembre in Cassazione aveva confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi per usura ed estorsione aggravata, pena che si aggiunge a quella a 30 anni per traffico di droga, definitiva dal 2 luglio 2020 quando si rese irreperibile. Latitanza durata sino al 18 dicembre 2021 quando viene catturato in una casa di Desulo.

