Per Mei un lungo trionfo 

Lungo km 10 : 1) Francesco Mei (Pm, Academy Olbia), 2) Claudio Solla (M40, Cagliari MC), 3) Salvatore Mei (Academy Olbia), 4) Oualid Abdelkader (M40, Cagliari MC), 5) Stefano Floris (M40, Atl. Edoardo Sanna). Juniores km 8 : 1) Alessandro Careddu (Atl. Porto Torres), 2) Mattia Careddu (id.), 3) Angelo Dau (Triathlon Team Sassari). Allievi km 5 : Michele Loi (Triathlon Team Sassari), 2) Roberto Porcu (Amatori Nuoro), 3) Fabio Foddis (Atl. Valeria). Cadetti km 3 : 1) Natan Deidda (Olympia Villacidro), 2) Stefano Aru (id.), 3) Francesco Pellegrino (Atl. Edoardo Sanna). Master Under 50 km 6 : 1) Nicola Correddu (M35, Atl. Ozieri), 2) Nicola Belmonte (M40,Atl. Porto Torres), 3) Andrea Melis (M40, Macomer Runners). 4) Giovanni Maria Chessa (M45, Arzachena Runners), 12) Savio Murgia (M50, Cagliari Atl. Legg.), 17) Roberto Costella (M55, Atl. Arborea). Master Over 60 km 4 : 1) Gesuino Bussu (M60, Atl. San Teodoro), 2) Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori), 17)Pietro Piras (M75, Pod. Sassari), 18) Giovanni Pili (M70, Atl. 4 Mori).

Contava vincere e Francesco Mei non si è fatto trovare impreparato. L’atleta dell’Academy Olbia ha fatto suo il cross lungo da 10 km davanti a Claudio Solla, ieri a Ittiri nella seconda prova del Festival del Cross su un percorso muscolare e fangoso, soprattutto nelle curve, ricco di ripartenze. Terzo il fratello Salvatore. Tra le donne sugli 8 km, dominio dell’Atletica Edoardo Sanna con Elisabetta Orrù ed Elisa Spazzafumo, rispettivamente prima e seconda. Tra i Cadetti, il titolo sardo di società va ai ragazzi dell’Olympia Villacidro con 290 punti e alle ragazze dell'Alasport con 287.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Contava vincere e Francesco Mei non si è fatto trovare impreparato. L’atleta dell’Academy Olbia ha fatto suo il cross lungo da 10 km davanti a Claudio Solla, ieri a Ittiri nella seconda prova del Festival del Cross su un percorso muscolare e fangoso, soprattutto nelle curve, ricco di ripartenze. Terzo il fratello Salvatore. Tra le donne sugli 8 km, dominio dell’Atletica Edoardo Sanna con Elisabetta Orrù ed Elisa Spazzafumo, rispettivamente prima e seconda. Tra i Cadetti, il titolo sardo di società va ai ragazzi dell’Olympia Villacidro con 290 punti e alle ragazze dell'Alasport con 287.

Ordini d’arrivo maschili

Lungo km 10 : 1) Francesco Mei (Pm, Academy Olbia), 2) Claudio Solla (M40, Cagliari MC), 3) Salvatore Mei (Academy Olbia), 4) Oualid Abdelkader (M40, Cagliari MC), 5) Stefano Floris (M40, Atl. Edoardo Sanna). Juniores km 8 : 1) Alessandro Careddu (Atl. Porto Torres), 2) Mattia Careddu (id.), 3) Angelo Dau (Triathlon Team Sassari). Allievi km 5 : Michele Loi (Triathlon Team Sassari), 2) Roberto Porcu (Amatori Nuoro), 3) Fabio Foddis (Atl. Valeria). Cadetti km 3 : 1) Natan Deidda (Olympia Villacidro), 2) Stefano Aru (id.), 3) Francesco Pellegrino (Atl. Edoardo Sanna). Master Under 50 km 6 : 1) Nicola Correddu (M35, Atl. Ozieri), 2) Nicola Belmonte (M40,Atl. Porto Torres), 3) Andrea Melis (M40, Macomer Runners). 4) Giovanni Maria Chessa (M45, Arzachena Runners), 12) Savio Murgia (M50, Cagliari Atl. Legg.), 17) Roberto Costella (M55, Atl. Arborea). Master Over 60 km 4 : 1) Gesuino Bussu (M60, Atl. San Teodoro), 2) Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori), 17)Pietro Piras (M75, Pod. Sassari), 18) Giovanni Pili (M70, Atl. 4 Mori).

Ordini d’arr. femminili

Lungo km 8 : 1) Elisabetta Orrù (F45, Atl. Edoardo Sanna), 2) Elisa Spazzafumo (id.), 3) Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg). Juniores km 6 : 1) Francesca Puggioni (Cus Sassari). Allieve km 4 : 1) Martina Niedda (Shardana), 2) Aurora Vargiu (Nugoro track and field), 3) Michela Carboni (Olympia Villacidro). Cadette km 2 : 1) Alice Puddu (Libertas Campidano), 2) Maria Mei (Academy Olbia), 3) Laura Addis (Alasport). Master Under 60 km 4 : 1) Giovanna Cossu (F45, Shardana), 2) Daniela Perinu (F45, Alghero Marathon), 3) Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto Marathon), 4) Patrizia Mureddu (F50, Atl. Luras), 5) Annalisa Carta (F35, Atl. Dolianova), 6) Maria Doloretta Lai (F40, Triathlon Team Sassari). Master Over 60 km 3 : 1) Maria Pasquale Tedde (F60, Shardana), 4) Maria Lucia Coi (F70, Atl. Orani).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata