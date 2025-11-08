Per Max Pezzali attesi in 20mila 

Ventimila persone. Sono gli spettatori che si aspettano per il concertone di Capodanno che, stavolta, sarà animato dall’ex 883 Max Pezzali. Ieri in conferenza stampa a Palazzo Ducale si è illustrata l’iniziativa finanziata con 350mila euro, in gran parte regionali con il Bando Eventi, e che si terrà a Piazzale Segni. «Per ragioni di sicurezza- dichiara il sindaco, Giuseppe Mascia- era una delle location ideali». A organizzare l’evento su incarico dell’agenzia Vivo Concerti saranno Gian Stefano Murru, della Gian Production, e Barbara Vargiu, presidente della cooperativa Le ragazze Terribili.

«Abbiamo voluto - sottolinea l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni - che questa operazione avesse delle ricadute sulle professionalità del territorio». «Avremo 140 persone della sicurezza - aggiunge Murru - e oltre 40 soccorritori». Ed è solo una parte dell’imponente macchina organizzativa che si avvarrà dell’impegno intersettoriale da parte del Comune. “Si tratta di una delle performance- rimarca Vargiu- più importanti degli ultimi decenni in città”. Pezzali, 5° in Italia per biglietti venduti, e capace di riempire uno stadio da 120mila posti, ha firmato due giorni fa dopo una lunga trattativa. La notte tra il 31 e il 1° dicembre sarà introdotta dal duo Bobò Scianèl, formato da Laura Calvia e Daniele Calvia, e al termine dei 90 minuti con le hit dell’artista lombardo, seguiranno le sessioni musicali con Sergione dj e il 18enne Gabry dj.

