Per Massidda  doppio podio U18 

Sono entrambe di Ginevra Massidda le medaglie conquistate dalla Sardegna ai Campionati Italiani Juniores di Bocce conclusi a Campobasso, con la partecipazione di 161 atleti tra Under 15 e Under 18. L’atleta della Marghine Borore ha ottenuto il secondo posto nell’individuale Under 18 femminile e il terzo nel Tiro di precisione, arricchendo il proprio palmares. Tra le Under 15 aveva già conquistato in passato altre medaglie di bronzo.

Soddisfatto il presidente del Comitato sardo Fid, Gianluca Lilliu «I Campionati hanno confermano l'eccellenza del movimento giovanile sardo e la qualità della preparazione dei nostri atleti, frutto del prezioso lavoro svolto dai tecnici e dalle società del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA