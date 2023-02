Per Mascia nuovo record Ragazze 

Una delle più giovani in gara ma già dotata di una maturità notevole. Matilde Mascia ha realizzato il nuovo record sardo Ragazze sui 200 dorso in vasca corta, imponendosi in 2’20”20 ieri nella piscina di Terramaini a Pirri. Per la portacolori dell’Atlantide partenza decisa, buona frequenza di gambe e braccia, a metà prova passaggio in 1’07”, a bordo vasca il tecnico Diego Cappai la incita a proseguire su quel ritmo e la Mascia recepisce, concludendo in spinta la sua fatica. «Stavamo cercando la qualificazione ai Tricolori di categoria», le parole del tecnico, «sapevamo che per farlo bisognava nuotare molto forte. Questo risultato è uno stimolo per fare ancora meglio». In casa Atlantide, molto bene anche Giacomo Frau primo sui 50 dorso con il personale di 26”89, primo posto anche per Riccardo Virdis sui 50 stile in 23”99. Bene anche gli atleti della Promogest con Andrea Pusceddu vittorioso sui 200 farfalla in 2’00”89 suo nuovo personale, miglioramenti anche per Martina Fanunza e Ludovico Bertelli primi sui 100 stile e sui 200 rana in 57”97 e 2’19”03. Sui 200 dorso bene Gian Luca Russu (Olbia Nuoto) primo in 2’02”25. A San Marino, al Meeting del Titano in vasca lunga, buoni segnali dalle esperine Francesca Zucca, sesta sui 50 rana in 32”54, Maria Murru 30ª sui 100 dorso in 1’08”26 e Sophia Dubois 39ª sui 100 farfalla in 1’05”19 e 52ª sui 50 farfalla in 29”29. (m.la.)

