Per Manenti e Mussetti un argento mondiale 

Un’impresa sportiva, che vale il miglior risultato di sempre per una coppia sarda: i cagliaritani Riccardo Manenti ed Emma Mussetti conquistano l’argento ai campionati del mondo di Cesenatico, ed entrano nella top 50 del beach tennis mondiale. Dopo aver sconfitto nel derby agli ottavi Andrea Reginato e Giulia Deiana, i cagliaritani della Beach Tribù di Beppe Martinez hanno superato ai quarti la coppia italo-brasiliana (Cariani-Giusti, numero 12 del mondo), mentre in semifinale hanno battuto gli spagnoli (ex numero 1 del mondo) Daina-Ramos. Per l’alloro mondiale, in finale hanno affrontato la coppia italo russa (numero 5 del ranking) Burmakin-Gasparri che li ha sconfitti per 5-3, 4-1. «Una bellissima soddisfazione», dice il presidente della Beach Tribù Beppe Martinez, «quest’anno abbiamo raggiunto grandi risultati: oltre ad aver portato tre ragazzi nei primi 50 del mondo», anche Giulia Deiana, «abbiamo vinto diversi titoli». ( ma. mad. )

